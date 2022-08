Mou non si fida della Cremonese e ordina il ritiro a Trigoria. Zalewski fermato dalla febbre

AS ROMA NEWS – Troppi punti lasciati per strada lo scorso anno, anche in partite apparentemente facili. Errori da non ripetere. Mourinho lo sa bene e per questo vuole evitare assolutamente che la Roma prenda sotto gamba l’impegno di domani contro la Cremonese.

Lo Special One ha quindi ordinato un ritiro pre-partita a Trigoria: oggi la squadra si effettuerà la rifinitura alle 18 e poi i ragazzi resteranno a dormire al Fulvio Bernardini. Una scelta non propriamente abituale, che sottolinea quanto l’allenatore ci tenga a mantenere alta la concentrazione della squadra.

Sembrano essere risolti i primi ballottaggi sulle fasce: Karsdorp dovrebbe spuntarla di nuovo su Celik, mentre a sinistra Zalewski è stato colpito nei giorni scorsi dalla febbre. Scontato dunque l’impiego di Spinazzola a sinistra, con il giovane polacco che dovrebbe comunque andare in panchina.

L’ultimo dubbio da risolvere è in mezzo al campo: Matic aveva ben impressionato contro lo Shakhtar, ma poi Mou all’esordio gli ha preferito Cristante, apparso tra i migliori e decisivo nella vittoria contro la Salernitana.

Wijnaldum invece sembra destinato a cominciare di nuovo dalla panchina, ma per lui ci sarà sicuramente spazio a partita in corso. In attacco è confermata la presenza di Dybala, Zaniolo e Abraham, pronti a incantare un Olimpico sold-out e carico d’amore con le loro giocate.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera / Il Messaggero