Felix alla Cremonese, oggi è il giorno decisivo. E Pinto rassicura Belotti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Oggi potrebbe essere il giorno di Felix alla Cremonese. La trattativa tra i due club procede spedita con i lombardi che fanno sul serio per il giovane attaccante giallorosso.

La richiesta di Tiago Pinto per l’ex Primavera è di 10 milioni di euro, la Cremonese si è spinta fino a 7 milioni compresi i bonus. Manca poco all’accordo, che può essere trovato a metà strada proprio nella giornata odierna.

Il gm portoghese e il ds della Cremonese, Giacchetta, si incontreranno di nuovo oggi per cercare di arrivare alla fumata bianca. Belotti aspetta fiducioso: l’attaccante è stato rassicurato dalla Roma, che lo sta aggiornando sui lavori in corso per liberargli un posto al centro dell’attacco.

Non appena ci sarà la fumata bianca per Felix alla Cremonese, il Gallo si metterà in viaggio per la Capitale. Occhio poi a Shomurodov, che potrebbe partire a quel punto anche in prestito con diritto di riscatto, direzione Bologna.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero