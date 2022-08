Roma, un difensore last minute: si aspetta l’occasione da Premier o Spagna

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La fine del mercato estivo si avvicina a larghi passi e la Roma sta cercando di completare la sua rosa tra cessioni e ultimi ritocchi.

Felix è destinato alla Cremonese, Shomurodov può ancora finire al Bologna, mentre Kluivert è diviso tra il Fulham e un clamoroso ritorno all’Ajax. Intanto uno dei fuori rosa, Alessio Riccardi, si è deciso a lasciare definitivamente Trigoria: il centrocampista rescinderà il contratto e firmerà col Latina (Serie C).

Tiago Pinto spera di perfezionare questi ultimi affari in uscita, e dopo Belotti punterà tutto su un rinforzo per la difesa. L’intenzione è quella di aspettare gli ultimi giorni di mercato per capire quali occasioni presenterà il mercato.

Scartata l’ìpotesi Zagadou, che non convince per via dei guai fisici, e sfumata la pista Bailly, la Roma osserva con interesse il mercato inglese e spagnolo, a caccia di un esubero ghiotto sul quale fiondarsi. Tra questi resta caldo il nome di Chalobah, 23 anni, difensore in uscita dal Chelsea che può anche giocare in mediana.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo