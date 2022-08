Serie A: il Torino ferma la Lazio (0-0). L’Inter batte facile lo Spezia (3-0)

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Si sono appena conclusi i due match della seconda giornata di campionato che si sono giocati questo pomeriggio alle 18:30.

Pareggio a reti bianche tra Torino e Lazio: meglio i granata nel primo tempo, più pericolosi i biancocelesti nella ripresa, ma la partita non si sblocca e si conclude sullo zero a zero.

Stesso risultato nel match tra Udinese e Salernitana giocato alla Dacia Arena: partita senza gol ma dalle tante occasioni da rete non sfruttate dalle due squadre.

I friulani hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Nehuen Perez arrivata nel recupero della prima frazione.

Nei match serali vittorie di Inter, 3 a 0 sullo Spezia, e Sassuolo, che batte di misura il Lecce grazie a Berardi.

