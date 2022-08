Satriano-Cassano, la Roma Primavera di Guidi parte forte: battuto il Cesena 3 a 0

AS ROMA NEWS – Buona la prima per la Roma Primavera di mister Guidi, che all‘esordio in campionato batte il Cesena fuori casa per tre a zero.

Dopo un primo tempo dominato ma senza riuscire a creare grosse occasioni da rete, nella ripresa la squadra cambia marcia e trova subito il gol del vantaggio dopo pochi secondi dall’inizio della frazione.

Segna Satriano, imbeccato dal giovane Joao Costa, appena subentrato all’intervallo. La Roma si scioglie e trova subito il gol del raddoppio con Cassano, che col destro manda all’angolino la sfera dopo l’assist di Oliveras.

La partita diventa un assolo giallorosso e Satriano sfiora il terzo gol con una conclusione che centra la traversa. Ma non è l’unico giallorosso a colpire il legno: al 66′ è D’Alessio, subentrato a Pagano, a centrare il palo a portiere battuto. Nel recupero è ancora Satriano ad andare in rete.

Finisce tre a zero, la Roma conquista i primi tre punti senza rischiare quasi nulla contro il Cesena. Vittoria convincente e ampiamente meritata dai giallorossi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

AC CESENA (4-3-3) : Pollini; Pieraccini, Ferretti (C), Lepri (62′ Elefante), David (70′ Gramellini); Francesconi (70′ Ghinelli), Suliani (58′ Lilli), Sette (58′ Guidi Fr.); Carlini, Amadori, Bernardi.

A disp.: Galassi (GK), Rossi, Onofri, Giovannini, Casadei, Coveri, Sartini.

All.: Ceccarelli.

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Missori (C) (81′ Louakima), Keramitsis [C], Chesti, Oliveras; Tahirovic (46′ Pisilli), Vetkal, Pagano (58′ D’Alessio); Cassano (73′ Koffi), Satriano, Cherubini (46′ João Costa).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Pellegrini, Misitano, Silva, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Graziani.

All.: Guidi Fe.

Arbitro: Sig. Enrico Maggio di Lodi.

Assistente 1: Sig. Giorgio Ravera di Lodi.

Assistente 2: Sig. Mattia Morotti di Bergamo.

Marcatori: 46′ Satriano (AS Roma), 49′ Cassano (AS Roma), 90’+4 Satriano (AS Roma).

Ammoniti: 33′ Bernardi (Cesena FC), 33′ Missori (AS Roma), 45’+2 Pagano (AS Roma), 64′ Vetkal (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 4’pt, 0’st. Calci d’angolo: 2-13. Temperatura: 31°C (Soleggiato).