CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 6 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:10 – CONFERMATO: SOLBAKKEN VA IN GIAPPONE – Ola Solbakken (25) riparte dal Giappone: l’attaccante lascerà l’Olympiacos dopo soli 6 mesi per trasferirsi in Giappone. Come conferma Frabrizio Romano, infatti, è tutto fatto per il prestito del norvegese all’Urawa Red Diamonds.

Ore 11:45 – CHERUBINI-JUVE, NON E’ ANCORA FATTA – Il trasferimento di Luigi Cherubini (19) alla Juventus è molto vicino ma non è ancora concluso. L’attaccante nel frattempo è stato schierato titolare da Guidi nel match di campionato che i giallorossi stanno per giocare al Tre Fontane contro il Lecce.

Ore 11:20 – ALLEGRI: “HUIJSEN? IL TEMPO CI DIRA'” – Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul trasferimento di Huijsen alla Roma: “La società ha fatto una scelta insieme al ragazzo, vedremo cosa dirà il campo, solo lì si vedrà se la scelta sarà stata corretta”.

Ore 10:30 – ATALANTA SU SPINAZZOLA PER GIUGNO – Leonardo Spinazzola (30) potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Atalanta: la Dea vorrebbe assicurarsi Spinazzola al termine della scadenza del contratto con la Roma, fissata per il 30 giugno. (Calciomercato.com)

Ore 9:15 – SOYUNCU O CHALOBAH SE PARTE SPINA – Qualora Spinazzola dovesse trovare una sistemazione prima della chiusura del mercato invernale, la Roma potrebbe permettersi secondo difensore: Soyuncu (27) e Chalobah (23) in lizza. (Gazzetta dello Sport)

