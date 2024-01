Primavera, la Roma batte il Lecce 2 a 1: Cherubini in campo, un assist per lui

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bella 16ª giornata del Campionato Primavera, la Roma di Federico Guidi ha battuto 2-1 i campioni d’Italia in carica del Lecce.

Decidono il match le reti di Louakima nel primo tempo e Misitano nella ripresa. Inutile il gol su rigore di Burnete al 90′.

In campo per tutti e novanta minuti il capitano giallorosso Luigi Cherubini, le cui voci di mercato lo vedono a un passo dalla Juventus: per lui oggi un assist.