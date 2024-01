CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 12 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:25 – MANCINI NELLA LISTA DEL PSG – Il Psg è a caccia di un difensore centrale e punta verso la Serie A: il nome in cima alle preferenze dei parigini è Scalvini dell’Atalanta, ma tra le alternative c’è anche Gianluca Mancini (27), oltre a Buongiorno del Torino. (footmercato.net)

Ore 11:45 – SECK ALLA ROMA, OPERAZIONE IN CHIUSURA – Mohamed Seck (17) è ormai vicino al trasferimento alla Roma. Il difensore classe 2006 della Pro Vercelli nei prossimi giorni dovrebbe firmare coi giallorossi per tre anni. Operazione da 250mila euro più bonus, sono attese novità nel weekend. (Tmw.com)

Ore 11:30 – IL BABY CICHELLA CEDUTO AL FROSINONE – Il giovane difensore giallorosso Matteo Cichella (18) è stato ceduto al Frosinone a titolo definitivo. Lo annuncia la Roma con un tweet.

Ore 10:00 – SOLBAKKEN IN GIAPPONE, E’ UFFICIALE – L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken (25). Il Club augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Giappone. (asroma.com)

Ore 8:50 – BESIKTAS IN PRESSING SU SANCHES – Il Besiktas è in pressing su Renato Sanches (26) per convincerlo ad accettare il trasferimento in Turchia. L’arrivo di Fernando Santos, ex ct del Portogallo, come nuovo allenatore potrebbe essere decisivo nella scelta del centrocampista. (Corriere dello Sport)

Ore 8:05 – ROMA, NO AL PSG PER LLORENTE – La Roma non ha intenzione di lasciar partire Diego Llorente (30), richiesto dal PSG. Il club giallorosso ha già troppi problemi in difesa, e non darà via libera al passaggio dello spagnolo ai parigini, che lo volevano fino a giugno. (Corriere dello Sport)

