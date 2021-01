CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 15 gennaio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – Il Marsiglia ha alzato la propria offerta per Arkadiusz Milik (26) portandola a 10 milioni più 5 di bonus, molto vicina alla richiesta di De Laurentiis. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Giuntoli e il ds dei francesi per provare a trovare la quadra, con il calciatore che ha dato il proprio gradimento all’operazione. Svolta vicina dunque per il polacco in uscita dal Napoli, che la Roma stava seguendo per giugno a parametro zero. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:40 – Si avvicina Zeki Celik (23), terzino destro del Lille. Tiago Pinto dà mandato all’intermediario per chiudere, decisivo il ruolo di Alessandro Barnaba… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:10 – Derby per Marco Silvestri (29), portiere del Verona che piace sia a Roma che Lazio. L’estremo difensore sarebbe già pronto a dire sì ai giallorossi, ma è più probabile un affare a giugno che non a gennaio. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Fonseca chiede un rinforzo pronto all’uso per la fascia destra e non un giovane da sgrezzare: salgono dunque le quotazioni di Montiel (24) e Celik (23), mentre sono in discesa quelle di Soppy (19) e Omeragic (18)… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

