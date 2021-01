(LIVE!) LAZIO-ROMA: 2-0 (14′ Immobile, 23′ Luis Alberto)

AS ROMA NEWS – E’ la notte del derby. Per la prima volta Roma e Lazio si sfidano senza pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus in quella che sarà di sicuro una stracittadina dal sapore molto particolare.

I giallorossi proveranno a vincere per rilanciare le proprie ambizioni e staccare la squadra di Inzaghi, tenendola a distanza dalla zona Champions. I biancocelesti hanno un solo risultato a disposizione se vogliono riavvicinarsi alla zona quarto posto. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi alle emozioni del derby.

LAZIO-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

35′ – Dzeko di testa la spizza per Mkhitaryan che calcia a centro area in precario equilibrio: palla a lato di parecchio.

33′ – Ammonito Mancini per un intervento a centrocampo su Luis Alberto.

30′ – La Roma non riesce a scuotersi, troppo timida e lenta nel possesso palla. La Lazio si difende senza affanni. Serve molto di più per riaprire la partita.

22′ – RADDOPPIO DELLA LAZIO. Segna Luis Alberto dopo un’azione di Lazzari che sfonda a destra su un Ibanez in grande difficolta, l’esterno della Lazio casca a terra in area, si rialza e serve il compagno che col destro batte Pau Lopez.

20′ – Roma sotto per colpa di uno scivolone di Ibanez, un errore goffo che sta decidendo il derby. Fino a quel momento le due squadre non avevano creato occasioni da gol.

20′ – Ammonito Radu per un fallo su Villar.

14′ – GOL DELLA LAZIO. Clamoroso errore di Ibanez che al limite dell’area si fa soffiare il pallone da Lazzari, l’esterno in area serve Immobile tutto solo, l’attaccante col destro batte Pau Lopez.

13′ – OCCASIONE ROMA! Dopo un’angolo, Dzeko la manda addosso a Reina da due passi colpendo debolmente.

11′ – Ammonito Milinkovic-Savic per un fallo tattico su Mkhitaryan che gli aveva soffiato la palla sulla trequarti.

10′ – Le due squadre diventano pericolose quando recuperano palla e ripartono. Per ora però solo una potenziale occasione da gol per entrambe le squadre.

8′ – Ripartenza Lazio con Immobile che, innescato a sinistra da Luis Alberto, entra in area e calcia col destro: conclusione debole e centrale, bloccata da Pau Lopez.

5′ – Primi cinque minuti di studio, le due squadre sono partite a ritmi blandi.

0′ – Fischia Orsato, comincia Lazio-Roma!

LAZIO-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare con il consueto tweet.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport in anteprima: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso, temperatura intorno ai sei gradi, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le scelte dei due allenatori.

LAZIO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

A disp.: : Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Patric, Parolo, Escalante, Lulic, Akpa Akpro, Pereira, Correa, Muriqi.

All.: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Diawara, Cristante, Podgoreanu, Carles Perez, Pedro, Borja Mayoral.

All.: Paulo Fonseca

Giallorossi.net – Andrea Fiorini