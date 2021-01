SMALLING: “Difficile trovare le parole, è una sconfitta inaspettata. C’è tanta delusione, dobbiamo reagire subito”

AS ROMA NEWS – Chris Smalling commenta a Roma TV la pesante batosta rimediata stasera nel derby, con la Roma sconfitta 3 a 0 dalla Lazio. Ecco le dichiarazioni del difensore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Come si giustifica una serata così?

“Trovare le parole è difficile, c’è grande delusione, questa sconfitta è inaspettata. Un errore ci è costato il primo gol poi hanno raddoppiato e la partita si è complicata. C’è tanta delusione”.

È stato difficile reagire agli errori individuali?

“Gli errori possono capitare in ogni partita, chiaramente così subito all’inizio cambiano l’inerzia della gara. Stavamo controllando bene il pallone, ma l’errore non può essere una scusa perché mancava tanto tempo, ma loro si sono coperti bene e sono ripartito bene”.

Come mai non è arrivata una reazione?

“Gli errori possono sempre capitare ma c’era molto tempo per riprendere la partita e non ci siamo riusciti. Dobbiamo reagire subito, abbiamo due partite in casa e dobbiamo voltare pagina”.

La squadra non riesce a reagire alle difficoltà?

“Nella partita ci sono dei momenti cruciali, dovremo analizzare il match e capire cosa non ha funzionato. Ora pensiamo alla prossima, se avessimo vinto oggi saremmo stati vicini alla vetta, ma ora dobbiamo pensare alle prossime partite e reagire”.