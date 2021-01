INZAGHI: “Derby stravinto, la squadra ha preparato benissimo questa partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Simone Inzaghi, allenatore del Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport:

Ha impressionato la voglia dei suoi giocatori di prendersi la gara.

“Abbiamo fatto una grandissima gara, di rabbia, aggressività, corsa, determinazioni. Avevo visto gli occhi giusti. La preparazione, a differenza delle altre volte, era stata di quattro giorni e i ragazzi l’hanno preparata benissimo. Abbiamo portato a casa questa vittoria che ci dà grandissima soddisfazione, perché è una vittoria voluta con tutte le nostre forze e con l’aiuto dei nostri tifosi che oggi sono venuti in tantissimi. Non bisogna dimenticare che la Lazio ha lasciato dei punti, ma la Lazio ha fatto 45 giorni con 14 casi di Covid-19, di cui 11 contemporanei, non è semplice. Abbiamo dimostrato stasera che vogliamo rimanere nella parte alta della classifica”.

Sulla prestazione difensiva.

“Penso all’approccio di tutta la squadra. Caicedo e Immobile erano i primi ad andare in pressing. Abbiamo sofferto tutti insieme, quello che deve fare una squadra. Ci tenevamo tantissimo al derby. Avevamo giocato domenica, avevamo cinque giorni a disposizione, in questo momento gli indisponibili diminuiscono. Se abbiamo le rotazioni e gli uomini a disposizione possiamo dire la nostra”.

Lazzari giocava per due oggi.

“Manuel è stato bravissimo, come del resto tutti i suoi compagni. Aveva preso un duro colpo contro la Fiorentina, aveva problematiche importanti, ha dovuto fare delle cure. Se lo merita, perché è sempre molto propositivo”.

La Lazio è rientrata nella corsa per il vertice della classifica?

“Sì, avevamo perso un po’ di terreno. Questa è la terza vittoria consecutiva, dobbiamo mettere in campo la rabbia e la determinazione vista questa sera. Sappiamo che il calcio post Covid-19 è cambiato un po’. Spero di avere tanti giocatori a disposizione”.

Dove hai intenzione di inserire Kamenovic nel futuro?

“Lui è un ragazzo di prospettiva, giovane. Può fare il terzo o il quinto. Lo vedremo nel futuro. Ora il mio pensiero va ai ragazzi che ho”.