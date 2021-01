LAZIO-ROMA 3-0, le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce con le ossa rotte da questo derby, battuta per 3 a 0 dalla Lazio in un match senza storia.

La squadra è sparita dal campo al primo gol di Immobile, con Fonseca che non è stato in grado di dare una scossa alla squadra. Male tutti, disastroso Ibanez. Queste le nostre pagelle:

Pau Lopez 6,5 – Incolpevole sui gol incassati. Riduce il passivo con un paio di buoni interventi.

Mancini 5 – Uno dei pochi a metterci la tigna. Soffre parecchio le scorribande di Immobile. Dal 70′ Bruno Peres sv.

Smalling 4,5 – Non sembra in grande condizione accettabile. Annaspa, continuamente in affanno.

Ibanez 3 – Un autentico disastro. Il primo gol è tutta colpa sua, sul secondo ha grandi responsabilità. Lazzari lo umilia, il brasiliano perde ogni scontro diretto. Irriconoscibile.

Karsdorp 4,5 – Troppo timido, non si vede quasi mai. Tende troppo a nascondersi e a limitarsi a fare il compitino.

Villar 5,5 – Uno dei pochissimi a farsi apprezzare per personalità e qualità delle giocate. Ma da solo non può fare molto. Dal 60′ Cristante 5 – Fonseca lo inserisce per irrobustire il centrocampo, ma il cambio non dà i frutti sperati.

Veretout 5 – Spaesato, stenta tantissimo a entrare in partita. E infatti Fonseca lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Pedro 4,5 – Entra in campo nella ripresa per cambiare le sorti della partita, e invece finisce per trotterellare senza meta nel campo.

Spinazzola 4 – In fase calante. Quando l’asticella si alza, lui diventa un altro giocatore. Lazzari lo buca da ogni parte, stravincendo il duello. Dal 70′ Borja Mayoral sv.

Pellegrini 4,5 – Qualche timido sussulto di orgoglio nel primo tempo, poi anche lui annaspa nel mare della mediocrità più totale sia da trequartista che da centrocampista.

Mkhitaryan 5 – Il mattatore oggi stecca, non riuscendo mai ad accendere la luce. Senza le sue giocate, l’attacco sparisce nel nulla.

Dzeko 4 – Male, molto male. Nel primo tempo si divora il solito golletto. Il secondo tiro verso la porta arriva all’84’. Non fa una giocata che si ricordi, sparendo nell’oblio per tutti e novanta i minuti.

FONSECA 3 – Prende una severissima lezione da Inzaghi, perdendo di schianto il duello dal punto di vista tattico. Non riesce a incidere minimamente nell’inerzia del match. Non è ammissibile perdere un derby con questo punteggio senza tirare una sola volta in porta, è stato uno spettacolo imbarazzante. Ormai è un dato di fatto che quando l’asticella si alza, la sua Roma si sbriciola.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini