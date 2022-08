CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 19 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – IDEA KIWIOR, TRIPI E VOLPATO NELL’AFFARE – Per la difesa il nome nuovo è quello di Jakub Kiwior (22) dello Spezia: mancino, forte fisicamente (1.90), ha giocato titolare all’esordio in campionato contro l’Empoli. I liguri lo valutano una decina di milioni (guadagna circa 800 mila euro). Nell’operazione potrebbero rientrare alcuni giovani come Tripi e Volpato. (Corriere della Sera)

Ore 9:40 – BELOTTI IN ARRIVO, IL GALLO SI SBLOCCA – Si sblocca l’arrivo di Andrea Belotti (28) nella Capitale. Il giocatore è atteso a Roma nel weekend, e lunedì potrebbe essere già in panchina accanto a Mourinho. (Il Messaggero)

Ore 8:50 – FELIX VERSO LA CREMONESE – La Cremonese è pronta a formulare la sua offerta per il giovane attaccante giallorosso Felix (19). La Roma chiede 5-6 milioni di euro per lasciarlo partire a titolo definitivo. (La Repubblica)

Ore 8:10 – IL BOLOGNA VUOLE ANCORA SHOMURODOV – Il Bologna non ha mollato ancora la pista Shomurodov (27): è il preferito per l’attacco rispetto al giovane Strand Larsen, ma l’accordo con la Roma è lontano. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

