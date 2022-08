Mangiante (Sky Sport): “Belotti vuole solo la Roma, c’è da aspettare. Con Mou risolto il problema degli infortuni muscolari”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Angelo Mangiante parla del mercato della Roma ospite dei microfoni di Tele Radio Stereo. Il giornalista di Sky Sport parte dal tema attaccanti, molto caldo dentro Trigoria:

“Non ci sono novità a oggi su Belotti, si è in attesa. Il Bologna è ancora interessato a Shomurodov, il problema è che la Roma lo ha pagato tanto e non può fare una minusvalenza. Se fossi stato preso in prestito con diritto di riscatto, la situazione sarebbe stata quella di Sergio Oliveira, e ora il giocatore sarebbe tornato a casa.

Shomurodov non è una prima punta, e anche per questo non viene utilizzato. Un calciatore pagato 20 milioni mette il fermo a una trattativa. Per il Bologna quella cifra chiesta dalla Roma (14 milioni, ndr) è eccessiva. Il salvagente per la Roma adesso è la cessione a titolo definitivo di Felix.

Belotti sta lì che aspetta, vuole solo la Roma. C’è solo da aspettare. Ma nel momento in cui c’è la volontà del giocatore e quellz dell’allenatore, le possibilità del suo arrivo restano altissime“.

Sul progetto che sta nascendo dentro la Roma: “Dalla vittoria di Tirana i Friedkin hanno capito che si poteva osare di più perchè avevano alla guida della squadra un allenatore che ha il metodo per vincere. Mou innanzitutto ha risolto il problema degli infortuni muscolari, che non è poco. E poi ha avuto la forza di cambiare tutto.

Lui pronti via mette fuori rosa giocatori come Pedro, Florenzi, Pastore… Questo mi è piaciuto di Mourinho, che ha avuto coraggio, cosa che non hanno fatto altri allenatori. Da tempo dicevamo che nella Roma sarebbe servito qualcuno che facesse tabula rasa, e lui lo ha fatto”.

Fonte: Tele Radio Stereo