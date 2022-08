ULTIME DA TRIGORIA – Mou alle prese con l’abbondanza: contro la Cremonese verso la conferma dei Fab Four

AS ROMA NEWS – Non è di certo un problema quello dell’abbondanza. Anzi, Josè Mourinho spera di “aggravare” la situazione con l’inserimento in rosa di Andrea Belotti come alternativa di peso in attacco.

Fatto sta che a Trigoria l’allenatore giallorosso sta preparando la sfida contro la Cremonese avendo l’imbarazzo della scelta. La conferma della difesa a tre permetterà allo Special One di schierare una formazione offensiva dalla cintola in su.

Gini Wijnaldum scalpita, ma per l’olandese sembra probabile un’altra panchina: il calciatore non è ancora al top della condizione, ed essendo l’ultimo arrivato avrà bisogno di tempo per mettersi in pari con gli altri. Considerato che Mou non si priverà di uno tra Matic e Cristante in mezzo al campo, l’olandese dovrebbe avere spazio solo a partita in corso.

In avanti, salvo sorprese, dovrebbero essere di nuovo impiegati Dybala, Zaniolo e Tammy Abraham. Con Pellegrini ad agire in mediana. Sulle fasce i ballottaggi sono sempre molto aperti: Spinazzola e Karsdorp al momento partono leggermente più avanti di Zalewski e Celik, ma gli equilibri possono cambiare in fretta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini