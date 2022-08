Roma Primavera, domani l’esordio in campionato. Guidi: “Questo gruppo mi ha colpito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Comincerà domani pomeriggio il campionato Primavera della Roma, con i giallorossi che saranno impegnati sul campo del Cesena con calcio d’inizio alle 16.30.

Il nuovo tecnico della più alta formazione del settore giovanile romanista, Federico Guidi, ha parlato alla vigilia del match: “L’emozione c’è stata più il primo giorno, quando sono entrato a Trigoria per la prima volta.

Il gruppo mi ha colpito come ho già sottolineato in precedenza, ha lavorato quotidianamente con grande concentrazione e ha cercato di mettere in pratica gli allenamenti svolti. Devo dire che il bilancio è sicuramente positivo, da sabato iniziamo il campionato, i punti cominciano a contare e la crescita di ogni singolo ragazzo deve andare di pari passo con la prestazione e con i risultati”.

Perché un precampionato affrontando squadre professionistiche?

“E’ una scelta dovuta alla crescita che volevo vedere dai ragazzi. La squadra ha approcciato bene al lavoro, giocare contro adulti ha messo in evidenza sia le cose positive che quelle che dovevamo necessariamente migliorare. La strada tracciata è quella giusta, dobbiamo seguirla in maniera veloce perché il calcio non aspetta”.

Prima partita contro il Cesena: cosa vi aspettate?

“E’ un gruppo che lavora insieme da anni, l’allenatore è il solito con cui hanno raggiunto la doppia promozione. Ci sono ragazzi di talento e dobbiamo tenere le antenne dritte”.