“ON AIR!” – PIACENTINI: “La Roma preferirebbe cedere più Shomurodov di Felix”, MORONI: “Per la difesa c’è Acerbi, beato chi se lo prende”, FERRETTI: “Wijnaldum? Assurdo pensare al turnover alla seconda giornata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Lunedì in campo Wijnaldum e al posto di chi? Bella domanda…Io in campo me lo aspetto. Lui è ancora un po’ indietro fisicamente. Wijnaldum-Pellegrini faccio fatica a pensarla come coppia, forse te la puoi permettere giusto contro la Cremonese. Ma occhio a non sottovalutare la Cremonese, perdere due punti in casa alla vigilia della partita contro la Juve sarebbe delittuoso. Secondo me Mou se Mou mette dentro Wijnaldum, tiene fuori uno di quei tre lì davanti, considerando che Juventus-Roma non è a distanza siderale. Se vuoi mantenere equilibrio, devi rinunciare a uno dei tre tenori. A meno che non tieni fuori Pellegrini, per tenertelo caldo con la Juve… Però bello parlare di queste cose, chiunque metti in campo ti piace…”

David Rossi (Rete Sport): “Felix ha fatto vedere cose interessanti e altre meno, forse anche per il peso delle aspettative che erano diventate subito alte dopo un inizio scoppiettante. Mou lo ha preferito a Shomurodov, che era costato parecchio, e questo fa curriculum. Ora però Felix non sembra rientrare nei programmi della Roma, che dopo il mercato fatto mi sembra abbia alzato l’asticella. Se io devo scegliere un attaccante giovane di belle speranze, io Felix nel gruppo ce lo metto…a Cremona uno come Felix ci sta bene… Shomurodov secondo me è un buon giocatore, ma ha bisogno di una squadra che lo metta in campo e lo aspetti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se io sono la Roma, Felix non lo cederei a titolo definitivo. Tra lui e Shomurodov manterrei più il controllo sul ghanese, Eldor non mi sembra abbia grande prospettiva anche per l’età diversa… Se la Roma potesse scegliere, credo preferirebbero cedere l’uzbeko, ma se ti arriva un’offerta di 5-6 milioni per Felix la Roma è obbligata a venderlo, altrimenti non può entrare Belotti. E’ semplice. Ora vedremo se arriverà questa offerta dalla Cremonese, ma da martedì, perchè è capace che sennò ci segna lunedì sera: non sarebbe una cosa strana per la Roma…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Wijnaldum in campo al posto di uno tra Zaniolo e Dybala? A me piacerebbe vedere tutti in campo, ma il problema è che si gioca in undici. L’abbondanza deve rappresentare un plus, non puoi stare già a pensare che non gioca Wijnaldum, che non gioca Zalewski, che non gioca Celik…ma saranno affari di Mourinho? Ma poi come si può pensare al turnover alla seconda giornata… Wijnaldum e Pellegrini coppia di centrocampo per Roma-Cremonese? E chi sarebbe il regista? Dovresti adattare Pellegrini, ma perchè devi adattare qualcuno se hai in rosa due registi? Per me quella coppia non funziona…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ma perchè non prendere Acerbi per la difesa? Io penso che alla fine andrà a Milano, alla Roma non credo potrebbe arrivare, ma è una grandissima persona, un giocatore della nazionale, beato chi se lo compra…”

Redazione Giallorossi.net

