Pinto prepara il rush finale: Kluivert e Felix ai saluti, Eldor può restare come terza punta

AS ROMA NEWS – Servirà ancora qualche giorno, ma Tiago Pinto sta per mettere a posto tutte (o quasi) le caselle. Il lavoro del general manager è certosino, le trattative per Felix, Kluivert e Shomurodov serrate.

Ma alla chiusura del mercato mancano ancora più di dieci giorni, e alcuni affari si potrebbero sbloccare solo in prossimità del fotofinish. Serve dunque ancora un po’ di tempo e di pazienza.

Il giocatore più vicino a salutare è Justin Kluivert, direzione Londra: i colloqui per il trasferimento dell’olandese al Fulham procedono con un certo ottimismo. Pinto però non è stato ancora accontentato sulle modalità del riscatto, e quindi si continuerà a limare i dettagli nelle prossime ore.

Attenzione anche al destino di Felix, corteggiato da diverse “piccole” del nostro campionato: la Cremonese potrebbe spuntarla in prestito con obbligo di riscatto, la Roma chiede 6 milioni di euro per il giovane attaccante ghanese. La Salernitana resta vigile.

Capitolo Shomurodov: il Bologna non ha ancora mollato del tutto la presa. Gli emiliani hanno un accordo con il giocatore ma non con la Roma, che chiede 14 milioni e un trasferimento a titolo definitivo. Mihajlovic lo preferirebbe a Jorgen Strand Larsen, attaccante 22enne che sta insidiando l’uzbeko per quel ruolo. Ci vorrà ancora del tempo per capire come finirà. Non è da escludere che Shomurodov resti a Trigoria come terzo attaccante a disposizione di Mou.

Già, perchè il secondo diventerà Andrea Belotti. Il giocatore pare determinato ad attendere ancora la Roma, rifiutando le offerte allettanti arrivate dalla Premier (l’ultima dal Southampton). Ieri è circolata la voce che il Gallo sarebbe arrivato nella Capitale già in questo weekend. Indiscrezioni che per il momento non trovano conferme. Ma il giocatore ormai è fermo nella sua scelta di vestire giallorosso. Non serve far altro che aspettare.

Giallorossi.net – G. Pinoli