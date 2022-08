Digitalbits non paga l’Inter, ma con la Roma la partnership è ancora salda

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se i rapporti tra l’Inter e la Digitalbits, società che emette criptovalute, sembrano essere a dir poco tesi per via di accordi commerciali non rispettati, lo stesso non sembra per il momento accadere alla Roma.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci – F. Vanni), il marchio che compare sulle maglie dei due club del nostro campionato sta regolarmente pagando il club capitolino, come da accordi contrattuali presi nel 2021.

La Digitalbits infatti ha firmato un contratto di 3 anni con il club dei Friedkin: 5 milioni il primo, 10 il secondo, 21 il terzo, per un totale di 36 milioni. Negli ambienti delle crypto giurano che parte del compenso sia legata al rendimento e versato in valuta digitale, la Roma smentisce: solo cash.

Subito dopo è arrivato l’accordo con l’Inter come principale sponsor nerazzurro, impegnandosi per 85 milioni in 4 anni. Ma i primi trasferimenti non ci sono stati. Insomma, non sta pagando.

La criptovaluta è così scomparsa anche dagli sfondi per le interviste, ma non dalla prima maglia dell’Inter. Il motivo? La Nike, sponsor invece solidissimo, ha già prodotto centinaia di migliaia di divise con quel brand sul petto. Fosse tolto, chi comprerebbe più le maglie già stampate? Non è escluso che il rapporto si possa concludere per vie legali con la rescissone unilaterale.

Come è ovvio, Roma e Inter si sono confrontate, ma per i giallorossi la questione oggi è diversa. La relazione tra la Roma e Digitalbits è ancora positiva, i pagamenti regolari. Certo, la società è vigile (Toyota è il nuovo sponsor per le maglie d’allenamento) e monitora la situazione.

Fonte: La Repubblica