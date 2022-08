Villar: “Alla Roma sono passato da 100 a 0 e ho perso fiducia. Il fatto di non giocare più mi è sembrato strano”

NOTIZIE AS ROMA – Gonzalo Villar parla oggi al quotidiano Il Secolo XIX e racconta la sua esperienza in giallorosso, fatta di alti e bassi, e del suo sfortunato passaggio al Getafe lo scorso inverno. Una scelta che, a conti fatti, si è rivelata sbagliata.

“L’ultima stagione tra Roma e Getafe è stata per me molto deludente“, le parole del centrocampista, passato in estate alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto.

“A Roma ho provato la sensazione di passare da 100 a 0 e di perdere la fiducia. Sono passato dall’essere nel giro dei titolari (con Fonseca) e di disputare un buon Europeo Under 21 a non giocare per 22 partite di fila (con Mourinho). Mi è sembrato un po’ strano.

Capisco che nel calcio a uno piace di più un gioco, ad altri un altro. Me lo sono spiegato così. Io anche se non giocavo ho sempre dato il massimo, ho sempre rispettato i compagni, non ho mai fatto polemica, aspettando un’opportunità mai arrivata.

La scelta di andare a Getafe a gennaio si è rivelata affrettata e sbagliata, perché non era una squadra adatta alle mie caratteristiche, ma sentivo di dover allontanarmi da quella Roma. Non da Roma“, conclude Villar.

Fonte: Il Secolo XIX