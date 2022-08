CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 18 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:30 – BELOTTI FORSE GIA’ DOMANI A ROMA – Si avvicina l’arrivo di Andrea Belotti (28) alla Roma: forse già domani l’attaccante potrebbe essere nella Capitale e…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 15:45 – INCONTRO POSITIVO TRA PINTO E L’AGENTE DI KLUIVERT – Si è da poco concluso l’incontro a Milano tra Rafaela Pimenta, agente di Justin Kluivert (23) e Tiago Pinto. Le due parti non hanno ancora trovato un accordo definitivo, ma l’incontro è stato positivo. Il classe 1999 si avvicina alla squadra inglese. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 15:20 – OFFERTO KIWIOR PER LA DIFESA – Stando a quanto rivelato dal giornalista Francesco Balzani questa mattina durante la trasmissione “Te la do io Tokyo”, alla Roma sarebbe stato proposto il polacco Jakub Kiwior (22), difensore mancino dello Spezia. (Centro Suono Sport)

Ore 10:55 – KLUIVERT AL FULHAM, OGGI INCONTRO – Giornata importante per Justin Kluivert (23) al Fulham: è previsto oggi un nuovo incontro tra Tiago Pinto e il club inglese per chiudere l’affare. Lo riferisce Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 10:00 – CRISTANTE RESTA, RINNOVO IN ARRIVO – Futuro in giallorosso per Bryan Cristante (28): per lui pronto un rinnovo di contratto fino al 2026 con uno stipendio che supererà i 3 milioni di euro. Via libera di Mou, che stravede per il centrocampista. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – TRIPI SALUTA, DIREZIONE BELGIO O OLANDA – Filippo Tripi (20) lascerà la Roma. L’intenzione è quello di mandarlo a farsi le ossa impostando un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Si preferisce la pista estera a quella italiana. L’attenzione della Roma è soprattutto su due campionati: Belgio ed Olanda. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – ZANIOLO, INCONTRO PINTO-VIGORELLI – Nicolò Zaniolo (23) sempre più vicino alla permanenza in giallorosso. Ieri incontro tra Pinto e Vigorelli nel quale si è anche parlato del rinnovo del 22, in programma a settembre. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – SHOMURODOV, IL BOLOGNA CAMBIA OBIETTIVO – Sembra essersi raffreddata del tutto la pista Bologna per Shomurodov (27): non c’è accordo con la Roma su prezzo e modalità dell’affare, e così gli emiliani ora stanno puntando forte su Strand Larsen del Gröningen. (La Repubblica)

