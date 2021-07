CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 30 luglio sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:25 – Filip Kostic (28) piace ancora alla Roma, ma dopo aver preso Shomurodov servono uscite. La Lazio prova ad anticipare i giallorossi, in programma un incontro tra Tare e l’agente del calciatore. Lo riferisce Alfredo Pedullà su Twitter.

Ore 11:30 – La Lazio sta cercando di chiudere con Filip Kostic (28), esterno serbo che era stato accostato con insistenza alla Roma. Trattativa avanzata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. (Tmw.com)

Ore 11:10 – La Roma piazza un esubero “minore”: Mirko Antonucci (22) va al Cittadella. L’esterno classe ’99 ha trascorso le ultime stagioni in prestito tra Vitoria Setubal e Salernitana dove ha collezionato solamente 4 presenze tra campionato e Coppa Italia. (Alfredopedulla.com)

Ore 11:00 – Secco no della Roma al Genoa per Edoardo Bove (19). I giallorossi sono invece disposti a inserire uno tra Tripi (19) e Ciervo (19) nell’affare che porterà Shomurodov in giallorosso. (Calciomercato.com)

Ore 10:30 – Roma e Genoa stanno discutendo di Edoardo Bove (19) nell’ambito dell’affare Shomurodov. I giallorossi non vorrebbe perderne il controllo, e sono al lavoro per trovare una formula che possa consentire al club giallorosso di riacquistarlo. Sul tavolo non c’è invece Zalewski (19). (Il Romanista)

Ore 9:40 – Granit Xhaka (28) è la prima richiesta fatta da Mourinho alla società, ma da due mesi il braccio di ferro con l’Arsenal non è ancora arrivato a conclusione. La società londinese chiede 23 milioni, la Roma è arrivata a 15 anche se sarebbe pronta ad inserire dei bonus. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – La Roma sta per ufficializzare l’acquisto di Matias Vina (23) ma nel frattempo ha già messo in vendita la sua maglia numero 5 sullo store del proprio sito ufficiale.

Ore 8:30 – Alessandro Florenzi (30) ha deciso: non si aggregherà ai compagni di squadra nel ritiro in Portogallo. Il terzino considera conclusa la sua avventura alla Roma. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…