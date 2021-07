Ritiro Roma: riecco i Friedkin. Colloquio a fine allenamento con Mourinho

AS ROMA NEWS – Si rivendono Dan e Ryan Friedkin, sempre presenti e vicini alla squadra. Padre e figlio questo pomeriggio erano presenti all’allenamento della squadra nel ritiro in Portogallo. I texani si erano concessi una vacanza in Francia, ma ora sono di nuovo al fianco della squadra.

Al termine della seduta odierna Josè Mourinho li ha raggiunti per parlare con i due proprietari del club, con i quali ha dichiarato di avere avuto subito un grande feeling già dal primo incontro a Londra. Chissà che nelle chiacchierate di oggi non sia finito anche l’argomento mercato.

La Roma nelle ultime ore sta dando un’accelerata alle operazioni in entrata: Tiago Pinto ha chiuso l’accordo con il Palmeiras per Matias Vina, che a breve sarà ufficializzato, e quello col Genoa per Shomurodov. L’uzbeko domani svolgerà le visite mediche, poi firmerà un quadriennale e quindi partirà per il Portogallo.

Si complica invece l’affare Xhaka: l’Arsenal ha offerto al calciatore il rinnovo di contratto, dato che la Roma non ha ancora offerto i soldi chiesti dai Gunners per il proprio calciatore. Non è da escludere che Tiago Pinto, anche lui presente oggi sul terreno di gioco, abbia già virato su un altro centrocampista.

Giallorossi.net – G. Pinoli