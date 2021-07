Shomurodov in arrivo a Roma: domani mattina sarà nella Capitale per visite mediche e firma

AS ROMA NEWS – Eldor Shomurodov in arrivo a Roma. Accordo blindato col Genoa, il calciatore si metterà in viaggio per la Capitale nelle prossime ore.

L’arrivo del calciatore è infatti previsto per la mattina di domani, in anticipo dunque con quanto previsto, per svolgere le visite mediche a Villa Stuart.

Subito dopo l’attaccante uzbeko si dirigerà a Trigoria per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi quattro anni. L’ufficialità del suo acquisto dunque è ormai questione di poco.