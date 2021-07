Roma, si ferma Villar: distorsione di primo grado al ginocchio. Migliora Veretout

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie arrivano dal ritiro della Roma in Portogallo: si è infatti fermato Gonzalo Villar per un problema al ginocchio sinistro.

Si tratta infatti di una distorsione di primo grado per lo spagnolo, che dovrà fermarsi per qualche giorno. Uno stop non particolarmente preoccupante, almeno stando a quanto filtra dalla Roma, ma che arriva in una fase cruciale del precampionato.

Per i tempi di recupero sarà necessario monitorare la situazione giorno per giorno. Migliorano invece le condizioni di Jordan Veretout, che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo.

Redazione Giallorossi.net