Xhaka-Roma, fumata nera a un passo: sta per firmare il rinnovo con l’Arsenal

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si raffredda parecchio l’affare Granit Xhaka in chiave Roma, almeno stando a quanto scrivono in queste ore dall’Inghilterra.

Secondo il portale “The Athletic“, l’Arsenal ha deciso di offrire al suo calciatore un rinnovo di contratto, dato che la trattativa con i giallorossi non sembra concludersi positivamente.

Per il centrocampista e capitano della Svizzera, fortemente rivalutato dopo il grande europeo appena disputato con la maglia degli elvetici, Tiago Pinto non ha avanzato una cifra ritenuta adeguata dai Gunners.

Per questo motivo ora l’Arsenal sta pensando di rimette il calciatore al centro della squadra, togliendolo dal mercato e offrendogli un rinnovo di contratto. Se così fosse, la Roma dovrebbe cambiare obiettivo e cercare altrove per il centrocampo del prossimo anno.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Granit Xhaka è tornato ad allenarsi con l’Arsenal e dopo aver espresso il suo desiderio di andare alla Roma di Mourinho ora ha deciso di rinnovare con i Gunners. Lo riferisce in questi minuti il sito Calciomercato.com. Anche Daniele Longo di Sportitalia parla di firma imminente dello svizzero con il club inglese. Per la giornalista Eleonora Trotta la Roma ormai si è praticamente arresa.