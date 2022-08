CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 5 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:25 – TERMINATE LE VISITE MEDICHE I WIJNALDUM – Sono terminata le visite mediche di Wijnaldum (31), che ora si trova a Trigoria. Attesa a ore l’ufficialità del suo acquisto.

Ore 13:20 – LA ROMA ACCELERA PER ZAGADOU – Accelerata di Pinto per Dan-Axel Zagadou (23), attualmente svincolato. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti importanti tra il gm e l’entourage del francese e la trattativa ha subito un’accelerata. Al momento è il candidato principale per rinforzare la difesa. (Repubblica.it)

Ore 11:00 – VISITE MEDICHE IN CORSO PER WIJNALDUM – Georgino Wijnaldum (31) sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart in questi minuti. L’ufficialità è attesa nel pomeriggio.

Ore 10:00 – VERETOUT IN VIAGGIO PER MARSIGLIA – Jordan Veretout (29) è in viaggio per la Francia: nek weekend svolgerà le visite mediche per il Marsiglia, poi firmerà con i transalpini. Alla Roma andranno 11 milioni di euro più 4,5 di eventuali bonus.

Ore 9:00 – ZANIOLO, SMENTITO L’INCONTRO CON IL TOTTENHAM – La Roma ha smentito che ci sarà un incontro tra Pinto e Paratici per parlare di Nicolò Zaniolo (23). Il giocatore al momento non ha ricevuto alcuna offerta. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

