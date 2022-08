Roma-Shakhtar Donetsk sold out: dalla presentazione della squadra all’esibizione di Blanco, il programma della serata

AS ROMA NOTIZIE – La Roma annuncia il sold out per la partita di presentazione in programma domenica sera contro lo Shakhtar e svela il programma della serata con un comunicato:

“È’ arrivato il momento di tornare a casa. Nella nostra casa, in famiglia, per vedere la Roma. L’appuntamento è per domenica 7 agosto, allo stadio Olimpico.

La gara in programma è l’amichevole contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un appuntamento già molto sentito dai romanisti, con un altro sold out già registrato, saremo oltre 65mila sugli spalti. Una risposta enorme, continuando sulla scia di amore e passione della stagione scorsa, in cui si sono vissute notti magiche tra le mura giallorosse.

Il programma della serata è fitto e inizierà alle 19:45 con la presentazione della squadra e dello staff. Alle 20:45 è previsto il calcio d’inizio del match e nell’intervallo ci sarà l’esibizione del cantante Blanco.

Visto il grande afflusso, per non rischiare di perdersi nulla, il Club raccomanda ai propri sostenitori di recarsi allo stadio con congruo anticipo. I cancelli dell’impianto del Foro Italico apriranno alle 18:15″.

Fonte: asroma.com