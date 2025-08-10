CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 10 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Roma, si allunga l’elenco dei cedibili

Marash Kumbulla (25) è in partenza: l’Espanyol spinge per riaverlo dopo averlo avuto in prestito nella scorsa stagione. La Roma vorrebbe una cessione a titolo definitivo, ma si valuta anche la formula del prestito con diritto di riscatto. Ancora in bilico il futuro di Hermoso (30) e Salah-Eddine (23), ma occhio anche a Tommaso Baldanzi (22): non sembra centrale per Gasp e Massara valuterà eventuali offerte. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Sondaggio per McKennie

La Roma ha effettuato un sondaggio per Wiston McKennie (26), jolly di centrocampo che potrebbe interessare a Gasperini: per ora nessuna offerta, ma ai giallorossi l’americano piace. (Corriere della Sera / Tuttosport)

Ore 8:20 – Fabio Silva in cima alla lista di Massara

Gasperini chiede rinforzi in attacco e in cima alla lista di Massara c’è ancora Fabio Silva (23) del Wolverhampton. Gli inglesi però chiedono 25 milioni, e la Roma frena. Sul portoghese ci sono anche Borussia Dortmund, Lipsia e Eintracht Francoforte. (Il Tempo / Il Messaggero)

