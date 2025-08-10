FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
2

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 10 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – 45 anni fa lo sbarco di Falcão

Il 10 agosto 1979, Paulo Roberto Falcão atterrava a Fiumicino accolto da 5.000 tifosi. Giacca, cravatta e riccioli biondi, promise: “Vengo alla Roma per vincere lo scudetto e laurearmi in legge”. Liedholm lo definì subito “un allenatore in campo” e tre anni dopo lo Scudetto tornò nella Capitale.

Ore 8:25 – Cori per Mourinho nello stadio dei Friedkin

I tifosi della Roma presenti ieri all’Hill Dickinson di Liverpool per assistere alla partita contro l’Everton hanno intonato cori a favore di Josè Mourinho, tecnico licenziato dai Friedkin prima dell’arrivo di De Rossi in panchina. Ieri lo Special One ha speso parole d’amore per la Roma, e i romanisti lo hanno voluto omaggiare in quel modo.

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCalciomercato Roma, Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Krstovic ha chiesto la cessione”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome