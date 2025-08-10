FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 10 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – 45 anni fa lo sbarco di Falcão

Il 10 agosto 1979, Paulo Roberto Falcão atterrava a Fiumicino accolto da 5.000 tifosi. Giacca, cravatta e riccioli biondi, promise: “Vengo alla Roma per vincere lo scudetto e laurearmi in legge”. Liedholm lo definì subito “un allenatore in campo” e tre anni dopo lo Scudetto tornò nella Capitale.

Ore 8:25 – Cori per Mourinho nello stadio dei Friedkin

I tifosi della Roma presenti ieri all’Hill Dickinson di Liverpool per assistere alla partita contro l’Everton hanno intonato cori a favore di Josè Mourinho, tecnico licenziato dai Friedkin prima dell’arrivo di De Rossi in panchina. Ieri lo Special One ha speso parole d’amore per la Roma, e i romanisti lo hanno voluto omaggiare in quel modo.

