CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 23 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:50 – CELIK, SI CHIUDE IN 2-3 GIORNI – Passi in avanti per quanto riguarda l’arrivo di Celik (25) nella capitale. Roma e Lille sono sempre più vicine e la chiusura è attesa tra due o tre giorni. Il classe ’97 andrebbe così a rinforzare la corsia destra della compagine capitolina. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 16:20 – RISCATTATO FLORENZI, ALLA ROMA 2,7 MILIONI – Accordo raggiunto tra Roma e Milan per il riscatto di Florenzi (31): ai giallorossi andranno 2,7 milioni. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 14:00 – MONZA SU VILLAR, INCONTRO GALLIANI-PINTO – Ieri c’è stato un incontro tra Galliani, ad del Monza e Tiago Pinto per parlare di Gonzalo Villar (24). Il giocatore piace alla neopromossa, l’operazione è stata impostata e ci sono buone possibilità di chiuderla. (Calciomercato.it)

Ore 13:40 – PINTO INCONTRA MASSARA, SUL PIATTO FLORENZI – Tiago Pinto ha incontrato il ds del Milan Ricky Massara per discutere del riscatto di Florenzi (31) da parte dei rossoneri. Si è parlato anche di Zaniolo, ma la richiesta della Roma di 60 milioni chiude ogni discorso. (Calciomercato.com)

Ore 11:35 – KLUIVERT, IL MARISGLIA OFFRE 10 MILIONI – Prima offerta del Marsiglia per Justin Kluivert (23): messi sul piatto 10 milioni, la Roma ne chiede almeno 15. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 11:00 – IL GALATASARAY SU SHOMURODOV, POSSIBILE PRESTITO – Eldor Shomurodov (27) è finito nel mirino del Galatasaray, che ha chiesto informazioni alla Roma. Cenk Ergün, ds dei turchi, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza giallorossa per verificare la fattibilità dell’operazione. Possibile la chiusura in prestito. (Fanatik)

Ore 10:10 – DOUGLAS LUIZ E DE PAUL, SI ASPETTA LUGLIO – La Roma aspetterà gli sviluppi del mercato prima di affondare il colpo per il grande centrocampista: Douglas Luiz (24) resta in pole ma si aspetterà luglio quando cartellini più pesanti come quello di De Paul (28) potrebbero alleggerirsi. (Leggo)

Ore 9:15 – CELIK, ATTESA PER IL SI DEL LILLE – La Roma ha avanzato la sua offerta di 7 milioni per Zeki Celik (25), ora aspetta una risposta definitiva del Lille. C’è ottimismo sulla fumata bianca. (Il Tempo)

Ore 8:45 – ZANIOLO, OGGI INCONTRO PINTO-VIGORELLI – Giornata importantissima sul fronte Zaniolo (23): ci sarà oggi pomeriggio l’incontro tra Tiago Pinto e l’agente del giocatore. Si decide il futuro del talento giallorosso, con una possibile exit-strategy…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – AVANZA NDICKA PER LA DIFESA – La partenza di un centrale in rosa (Ibanez più di Kumbulla) può scuotere il mercato dei difensori nella Roma. Mourinho vorrebbe avere un mancino da schierare al fianco di Smalling, il nome caldo ora è quello di Evan Ndicka (22) centrale dell’Eintracht Francoforte bravo coi piedi e dotato di una grande fisicità. Il profilo del francese sembra aver scalzato Senesi in cima alle preferenze di Pinto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – FRATTESI, INTESA COL GIOCATORE. MA IL SASSUOLO… – Intesa trovata tra la Roma e Frattesi (22) sulla base di un quinquennale da circa 2 milioni a stagione. Ora va trovato l’accordo col Sassuolo, resta ancora distanza, ma c’è grande fiducia sulla chiusura. (Il Messaggero / La Repubblica)

