Pinto a Milano, agenda fitta. Villar, Kluivert e Calafiori: il ds sfoltisce la rosa. E Zaniolo…

AS ROMA NEWS – Non solo mercato in entrata. Anzi, l’agenda di Tiago Pinto di oggi è fitta di incontri che possono portare a una importante sfoltita della rosa, che il 4 luglio rischia di essere ancora troppo ricca di calciatori in esubero.

Il problema del gm è rappresentato soprattutto dai giocatori di rientro a Trigoria. E così oggi Pinto ha in programma una serie di colloqui volti proprio a sistemare alcuni dei giallorossi più richiesti.

Non avrà grossi problemi a trovare una sistemazione Justin Kluivert: la discreta stagione al Nizza e la sua giovane età lo rendono ancora oggi un giocatore appetibile. Oltre al Monaco, sull’olandese c’è il pressing del Marsiglia. Primi approcci in corso con la Roma, che chiede 15 milioni di euro per l’attaccante.

In partenza, senza passare per il via, anche Gonzalo Villar: lo spagnolo è finito nel mirino del neopromosso Monza, che sogna di portare in Brianza anche Borja Mayoral. La Roma è disposta a trattare, Pinto preferirebbe cederlo a titolo definitivo, Galliani vorrebbe il centrocampista spagnolo in prestito. Si tratta. Sullo sfondo l’ipotesi Valencia nell’ambito dell’affare Guedes.

Colloqui anche con Massara per Alessandro Florenzi, il cui riscatto da parte del Milan è imminente: dai 4,5 milioni di euro stabiliti originariamente si è scesi parecchio, addirittura intorno ai 2,5. Ultime limature, poi il terzino diventerà un giocatore rossonero a tutti gli effetti.

Ore calde anche per il futuro di Riccardo Calafiori dopo un prestito poco fortunato al Genoa: Pinto ha appena incontrato l’agente del terzino giallorosso. Nei piani della Roma c’è l’idea di mandare il giocatore a farsi le ossa sempre a titolo temporaneo, possibilmente in un club della Serie A. In pole c’è la Salernitana, mentre all’estero si è fatto avanti il Basilea.

Stasera poi dovrebbe andare in scena il tanto atteso faccia a faccia con Vigorelli, l’agente di Zaniolo: difficile fare previsioni, ma la sensazione è che la Roma e il calciatore possano andare avanti insieme, magari rimandando il discorso rinnovo al termine del mercato. Sempre che nel frattempo non arrivi l’offerta da 60 milioni richiesta dai giallorossi. Al momento però questo scenario appare piuttosto improbabile.

