“ON AIR!” – MAGNI: “Zaniolo e la Roma d’accordo sulla volontà di salutarsi”, PIACENTINI: “Per Frattesi ci siamo, se non è oggi è domani”, CORSI: “Lui e Pellegrini due piccoli De Rossi e Totti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Frattesi? Sarei molto contento se arrivasse al di là dello spessore tattico, perchè a me sembra un giocatore abbastanza buono, ma non eccezionale. Ma può diventarlo. Anche De Rossi i primi sei o sette passaggi che fece all’Olimpico finirono tutti in tribuna, poi però è diventato uno dei più forti. Quello che spero è che Frattesi levi la leaderanza a Mancini. Mi piacerebbe che Pellegrini e Frattesi facessero i Totti e De Rossi in piccolo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Gente insoddisfatta del mercato della Roma? Ma siamo al 23 giugno…ma dove sono vissuti fino a questo tempo?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mi sembra che Zaniolo e la Roma abbiano la stessa intenzione: trovare la soluzione migliore per tutti e due per salutarsi. Se la troveranno, questo divorzio s’ha da fare. Se non la troveranno, speriamo bene, perchè rimanere insieme controvoglia sarebbe brutto… Noi speriamo che si risolva con reciproca soddisfazione facendo restare Zaniolo alla Roma, ma mi sembra la cosa più difficile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Non credo che oggi sia il giorno risolutivo. Io continuo a dire che a oggi, se quelle sono le convinzioni della Roma e di Zaniolo, è difficile che il giocatore possa partire. E questo è un punto di forza della Roma, che ha ancora altri due anni di contratto. Seppur da separati in casa, c’è la forte possibilità che Zaniolo e la Roma rimangano insieme. La Roma è molto attiva, per Frattesi ci siamo: se non è oggi è domani, arrivano indicazioni molto chiare da questo punto di vista. Frattesi è talmente contento da essere con un piede già nella Capitale, così da poter correre se ce ne fosse il bisogno…Su Guedes continuano ad arrivare dei segnali. Pinto mi sembra che si muovendo sul mercato, se la Roma prenderà questi giocatori qui, Pinto avrebbe fatto un gran lavoro. Io a memoria non mi ricordo una Roma che al 22 giugno avesse già preso due giocatori, e ne avesse in canna altri tre…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se dai 3,5 milioni a un giocatore mediocre e supponente che ha fatto credere di essere il figlio illegittimo di Cannavaro o Beckenbauer, allora a Zaniolo ne devi dare nove, perchè lui sa giocare a pallone. E’ tutto lì l’errore. Zaniolo ne può chiedere 4 e mezzo, ti ha deciso la Conference League, Mancini se non avesse avuto Smalling accanto ne avrebbe presi otto… E poi sta storia del Milan o della Juve, ma voi avete mai sentito dirgli che vuole andare alla Juve o al Milan? Io no… Ma che vogliamo da questo ragazzo? Che deve dire? Ma che deve rispondere? E’ un ragazzo di 20 anni, sballottato a destra e a manca tutti i giorni…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Zaniolo? A me sinceramente da tifoso quella intervista a Sport Week in alcuni passaggi ha dato fastidio. Poi se rimane e fa 15 gol siamo tutti contenti, ma non mi sembra che stia scalpitando. Magari potrebbe evitare di dire certe cose.. perchè devi dire: “Il mio obiettivo era giocare quella partita con Ibrahimovic”, che hai perso 3 a 1 contro il Milan…O quel vediamo sul fatto che possa essere il nuovo Dybala…Una nticchia di romanismo faccela passare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “A me Frattesi piace molto, ha aggressività, ha capacità di inserimento. Secondo me sarebbe un acquisto eccellente, può diventare quello che è stato Barella con l’Inter. I Friedkin confermano di voler investire. Per ora non c’è stata una squadra che ha comprato un giocatore, per ora sono stati affari solo a zero… Se la Roma spende oltre 20 milioni per Frattesi manda un segnale. Secondo me può diventare un giocatore importante per la Roma…Zaniolo? Dall’incontro di oggi potremmo capire di più, è una giornata importante. Mi sembra meglio predisposto il calciatore nei confronti del club che viceversa. Zaniolo sarebbe contento di rimanere, la Roma invece ha molti dubbi sul fargli un grande contratto. La sensazione è che davanti a un possibile acquirente non si straccerebbe le vesti… Guedes? Io mi terrei Zaniolo, è già calato nell’ambiente ed è un punto di riferimento dei tifosi. Non avrei dubbi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Guedes, Frattesi e Matic? Sarebbe ottimo. Frattesi secondo me è un giocatore che può fare grandi cose alla Roma, è l’uomo giusto al posto giusto. Non ha ancora dato il massimo, ma ha dato l’impulso giusto alla sua carriera con una stagione straordinaria. Acquisto indovinatissimo. Era già della Roma? Ma che vuol dire, te lo hanno valorizzato. Io manderei anche Bove al Sassuolo, te lo valorizzano, e poi te lo riprendi. Se invece resti qui e fai 5 partite l’anno, questa valorizzazione non l’avrai mai. Guedes? Stesso discorso di Frattesi, lui accanto a Abraham sarebbe uno schianto… Ma io questi acquisti me li aspetto dai Friedkin. Secondo me la Roma prende Frattesi, Guedes o chi per lui, e anche un altro. Di questo ne sono convinto… Zaniolo? Io lo terrei, ma dipende da Mourinho. Lui lo ha fattoi sempre giocare nelle partite importanti, però lo ha messo spesso in discussione. La Roma non è Tiago Pinto, ma Mourinho. E non so che intenzioni abbia con Zaniolo…”

