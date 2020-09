CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo lunedì 14 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:20 – Il trasferimento al Genoa di Rick Karsdorp (25) è a un passo dalla chiusura. Con la Roma si sta trattando anche la cessione di Juan Jesus (29). (Calciomercato.com)

Ore 11:00 – Dall’Inghilterra sostengono come Cengiz Under (23) sia finito nel mirino del Leicester, pronto a investire 25 milioni per strapparlo alla Roma. (The Sun)

Ore 9:45 – La Roma al lavoro per Izzo (28): possibile affare in prestito con obbligo di riscatto, nell’affare può finire una contropartita. (Il Tempo)

Ore 9:30 – La Roma pronta a cambiare il suo attacco: nel caso in cui Dzeko finisse alla Juve, i giallorossi punterebbero sull’accoppiata Milik (26)-Manduzkic (34) per costruire il suo nuovo reparto avanzato. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – I giornali oggi si dividono sulla situazione legata a Smalling (30): per il Corriere dello Sport e il Tempo il giocatore resta vicino alla Roma, mentre per Il Messaggero lo United ha rifiutato l’offerta presentata dai giallorossi.

Seguono aggiornamenti…