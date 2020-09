Sky Sport: “Roma, quasi fatta per Kumbulla: affare da 30 milioni di euro. E anche Milik è sempre più vicino”

AS ROMA NEWS – Colpo di scena per il mercato della Roma: i giallorossi sono vicini a chiudere per Marash Kumbulla, difensore 20enne del Verona e della nazionale albanese.

Lo riferisce in questi minuti l’emittente televisiva Sky Sport. Affare tra prestito e obbligo riscatto da 30 milioni di euro. Il Siviglia di Monchi sta provando a inserirsi, ma per il momento non sembra in grado di impensierire i giallorossi.

La Roma ha deciso di accelerare su Kumbulla dopo le difficoltà incontrare con il Manchester United con Smalling: le trattative con gli inglesi sono interrotte dopo la fumata nera delle ultime ore. Ma non è escluso che i giallorossi possano chiudere anche per l’inglese dopo aver preso Kumbulla, che ora può diventare il prossimo rinforzo per la difesa di Fonseca.

Ore frenetiche anche per il colpo in attacco: Milik è sempre più vicino alla Roma, affare da 25 milioni così suddivisi: 3 milioni per il prestito, 15 per il riscatto e 7 di bonus. Al giocatore è stato offerto un contratto da 4,5 milioni a stagione. Di conseguenza Edin Dzeko si avvicina alla Juventus.

Fonte: Sky Sport