Milik alla Roma e Dzeko alla Juve: ore decisive, accordi sempre più vicini

AS ROMA NEWS – Ore calde, forse decisive. Sembra avvicinarsi a larghi passi il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus, con il conseguente approdo di Aradiusz Milik alla Roma.

L’accordo tra il club giallorosso e i partenopei, riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, di fatto l’emittente ufficiale del club azzurro, è quasi fatto sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Se nelle prossime ore dovesse arrivare l’ok definitivo, si spianerebbe la strada per la partenza di Edin Dzeko, che aspetta solo il via libera della Roma per trasferirsi in bianconero. Il domino in attacco sta per partire: stando a quanto riferisce la giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, sono ore decisive.