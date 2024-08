CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 20 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – BOGA, IL NIZZA CHIEDE 20 MILIONI. LE ALTERNATIVE – Jeremie Boga (27) resta l’obiettivo numero uno della Roma per completare l’attacco, il Nizza chiede 20 milioni per lasciarlo partire. Wesley Gassova (19), Riquelme (24), Galeno (26) e Zhegrova (25) gli altri nomi al vaglio di Ghisolfi. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Ore 10:15 – DYBALA, SMENTITO IL SI’ AGLI ARABI – L’agente di Paulo Dybala (30) ha smentito la notizia circolata in mattinata del sì dell’argentino all’offerta dell’Al Qadsiah dopo un vertice avvenuto nella notte. Lo riferisce Francesca Ferrazza di Tele Radio Stereo.

Ore 9:45 – CHIESA, IL BARCELLONA CI PENSA – Piovono conferme sull’interesse del Barcellona nei confronti di Federico Chiesa (26). Fali Ramadani ha avviato i contatti con la società blaugrana, sullo sfondo c’è anche il Chelsea. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

Ore 9:00 – DJALO E ABDULHAMID PER LA DIFESA – La Roma sta trattando con la Juventus l’affare Tiago Djalò (24) in prestito con diritto di riscatto. Vicinissimo Assignon (24) dal Rennes, da chiarire l’affare Abdulhamid (25): voci dall’Arabia lo davano vicino alla permanenza all’Al Hilal, ma per Di Marzio il terzino è sempre a un passo dai giallorossi.

Ore 8:35 – SMALLING NEL MIRINO DELLA FIORENTINA – Chris Smalling (34) è finito nel mirino della Fiorentina, a caccia di un difensore esperto da inserire in rosa. A rendere complicato l’affare è lo stipendio (3,8 milioni) dell’inglese. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ore 8:00 – DE ROSSI CHIEDE ANCORA TRE ACQUISTI – Un terzino destro, una grande mezzala e un esterno d’attacco: De Rossi spera ancora in tre rinforzi prima della chiusura del mercato. Ma servono le uscite di tutti quei calciatori in rosa che bloccano il mercato in entrata.

IN AGGIORNAMENTO…

