LIVE – Dybala-Al Qadsiah, Gigliotti (Corsera): “Vertice nella notte, Paulo ha detto sì”. Ma l’agente dell’argentino smentisce

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Giornata forse decisiva per il trasferimento di Paulo Dybala in Arabia Saudita. Dopo i tentennamenti dei giorni scorsi, oggi l’argentino dovrebbe decidere una volta per tutte cosa fare.

Oggi sui giornali si parlava di “spiragli” sulla possibilità che il calciatore decidesse di restare alla Roma, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano andare in direzione esattamente contraria.

Stando a quanto afferma Alfredo Gigliotti, giornalista del Corriere della Sera, nella notte ci sarebbe stato un vertice tra Dybala, gli agenti del calciatore e la dirigenza dell’Al Qadsiah nel corso del quale sono stati definiti i dettagli dell’operazione.

🚨🇦🇷 | #Dybala ha appena accettato l’offerta dell’#AlQadsiah! La Joya lascia la #Roma e abbraccia la Saudi Pro League pic.twitter.com/YTZJtpLBll — Alfredo Gigliotti (@ilmaschioalphre) August 19, 2024

Secondo il giornalista, intervenuto ai microfoni di Rete Sport, l’attaccante avrebbe rotto gli indugi e accettato, seppur informalmente, l’offerta gigantesca dei sauditi. Mancherebbero dunque solo le firme prima di sancire ufficialmente il passaggio di Paulo Dybala in Arabia Saudita.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano smentite riguardo alla notizia lanciata stamattina dal giornalista Alfredo Gigliotti del Corriere della Sera: l’agente di Dybala, riferiscono diversi media, ha smentito il sì dell’argentino all’offerta araba. Al momento dunque non ci sarebbero novità rispetto alla giornata di ieri.

IN AGGIORNAMENTO…