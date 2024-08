CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – E’ FATTA PER DANSO ALLA ROMA – Il Lens ha accettato la nuova proposta della Roma per Kevin Danso (25). Ai francesi andranno 22 milioni più 3 di bonus. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – SOUMARE’ RESTA IN LIZZA – Boubakary Soumarè (25) del Leicester non è uscito dai radar di Ghisolfi, che potrebbe regalarlo a De Rossi nel caso in cui l’affare Konè diventasse irrealizzabile. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – CRISTANTE IN USCITA, AGENTE A TRIGORIA – Bryan Cristante (29) potrebbe lasciare la Roma. De Rossi preferirebbe avere un centrocampista con altre caratteristiche, ma per ora a Ghisolfi non sono arrivate offerte. L’agente del calciatore ieri era a Trigoria, segnale che qualcosa potrebbe accadere. (Il Messaggero)

Ore 9:25 – BOVE RICHIESTO IN PRESTITO DAL PAOK – Il club greco del Paok Salonicco ha chiesto Edoardo Bove (22) in prestito secco. Il giocatore potrebbe partite, con la Roma che manterrebbe il controllo del suo cartellino. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – ZALEWSKI, IL PSV CAMBIA OBIETTIVO – Nicola Zalewski (22) non sembra orientato ad accettare l’offerta del PSV Eindhoven e gli olandesi, percepita la freddezza del calciatore, stanno dirottando le sue mire su Renan Lodi.

Ore 8:25 – DE ROSSI CHIEDE KONE’ – Daniele De Rossi sta chiedendo alla Roma di acquistare Manu Konè (23), centrocampista del Borussia Mönchengladbach. Il francese, corteggiato anche da Milan e PSG, costa 30 milioni. Senza una cessione in quel settore del campo (Cristante o Bove) l’affare è molto complicato. (La Repubblica)

Ore 8:00 – PRONTO IL RILANCIO PER DANSO – La Roma non molla Kevin Danso (25) ed è pronta a presentare una nuova offerta per strappare il sì del Lens. (Sky Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

