Calciomercato Roma, offerta del Nottingham Forest per Bove: trattativa aperta

AS ROMA NEWS – In queste settimane per Edoardo Bove ci sono stati diversi interessamenti da parte di club di Premier League, ma l’unica offerta concreta, ufficiale, è arrivata dal Nottingham Forest.

Lo scrive in questi minuti il portale Calciomercato.com. Il club dell’imprenditore greco Evangelos Marinakis, proprietario anche dell’Olympiakos, ha presentato alla Roma una proposta inferiore rispetto alla richiesta dei giallorossi, che valutano 15 milioni il cartellino del centrocampista proveniente dalla Primavera.

In questi giorni le due società stanno trattando per provare a venirsi incontro e trovare un accordo sul prezzo del calciatore. Se la Roma dovesse riuscire a cedere Bove a un prezzo ritenuto congruo, potrà dare l’assalto a un altro mediano nelle ultime ore di questo mercato.

Fonte: Calciomercato.com

