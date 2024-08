UFFICIALE: Abdulhamid è un nuovo giocatore della Roma, indosserà la maglia numero 12. Il terzino: “Maicon il mio idolo, non mollo mai” (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – E’ arrivato il comunicato ufficiale che annuncia l’acquisto di Saud Abdulhamid da parte della Roma. Il terzino saudita da oggi inizierà la sua nuova avventura in giallorosso e si metterà a disposizione di De Rossi in vista del match contro la Juventus. Questo il testo della nota appena apparsa sul sito asroma.com:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal. Esterno destro – classe 1999 – può agire anche sul versante mancino. È un giocatore di spinta, con facilità di corsa e capacità di attaccare la fascia con pericolosità, arrivando a creare pericoli alla porta avversaria.

Lo testimoniano i dati statistici racconti nell’ultima stagione, in cui ha vinto il campionato da protagonista con l’Al-Hilal: ha contribuito a otto gol con 3 reti segnate e 5 assist forniti, in 32 apparizioni complessive nella Pro Saudi League.

In giallorosso, indosserà la maglia numero 12. Si tratta del primo calciatore saudita della storia della Serie A. Benvenuto a Roma, Saud!”

Queste le sue prime parole da giocatore giallorosso ai canali social del club capitolino:

Sei felice di essere qui ?

“Ringrazio Dio per essere qui, ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia che mi hanno dimostrato e per avermi dato questa opportunità”.

Perché hai scelto la Roma ?

“La Roma è un grandissimo club, ho ricevuto questa offerta e non potevo rifiutare un club così importante. Ringrazio Dio per avermi fatto arrivare qui e aver potuto trovare questo accordo con il club”.

Come immagini la Serie A?

“La Serie A è un grande cambiamento per me , sia come calciatore che come persona , un grande successo personale. Se Dio vorrà renderò orgoglioso tutto il popolo saudita”.

Hai giocato con grandi calciatori in Arabia, Neymar, Milinkovic, Mitrovic, Rubén Neves , cosa hai imparato da loro?

“Ho giocato con grandi calciatori ed ho imparato molto da loro , la professionalità e soprattutto ho acquisito da loro una grande mentalità”.

Roberto Mancini ha parlato bene di te, è una responsabilità in più per te ?

“Roberto Mancini è un grande allenatore, mi ha consigliato di scegliere la Roma, spero di dare il mio meglio”.

Quali sono le tue caratteristiche ?

“Se Dio vorrà farò il mio meglio come calciatore. Le mie caratteristiche sono la velocità, mi piace giocare su tutta la fascia destra, mi piace lottare con il cuore su ogni pallone e non mollare mai”.

Hai parlato con de Rossi?

“Daniele De Rossi è una leggenda del club. Ho parlato un po’ con lui, mi ha spiegato che lavoro mia aspetta e se Dio vorrá farò quello che il mister si aspetta da me”.

Qual è il tuo idolo ?

“Sono molti i giocatori che ammiro, ma il mio idolo e’ un ex giocatore della Roma. Un calciatore fortissimo, Maicon”.

Perché hai scelto il nome Saud?

“Perche è più semplice per i tifosi, per la gente (sorride, ndr)”.

Sei sempre sorridente…

“Sono un persona positiva, non mi piace essere triste. Per questo mi piace sorridere”.

Come immagini lo Stadio Olimpico?

“Lo Stadio Olimpico quando gioca la Roma è sensazionale, ho visto molti video e sono diventato un grande fan di tutto questo. Non vedo l’ora di vivere l’Olimpico”.

Hai un’esultanza particolare? Stai studiando qualche nuova idea?

“Se Dio vorrà, quando segnerò farò vedere qualche nuova esultanza”.

Come immagini vivere a Roma ?

“Mi dovrò adattare all’Europa, a questo nuovo stile di vita velocemente. È un grande cambiamento per me passare dall‘Arabia a qui, farò il meglio per ambientarmi subito a questa nuova vita”.

Un messaggio per i fan?

“Non vedo l’ora di incontrare i tifosi della Roma, dei tifosi fantastici. Daje Roma daje!”



