Calciomercato Roma, possibile scambio Abraham-Saelemaekers nelle ultime ore di mercato. Nessuna trattativa col West Ham per l’inglese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessun contatto tra Roma e West Ham per Tammy Abraham. Lo rivela Fabrizio Romano su X in questi minuti. Resta invece viva l’ipotesi Milan per l’attaccante inglese.

I due club stanno discutendo di un possibile scambio tra cartellini per cercare di ovviare ai problemi sul costo del centravanti giallorosso, al momento fuori dalla portata dei rossoneri.

Ma, aggiunge Gianluca Di Marzio, Roma e Milan potrebbero aver trovato in Saelemaekers il calciatore giusto da inserire come contropartita tecnica nell’affare: il belga, 25 anni, è un giocatore in grado di giocare sia a sinistra che a destra in un 4-3-3. E sarebbe gradito a De Rossi.

Attenzione dunque alle prossime ore: giallorossi e rossoneri potrebbero mettere in piedi uno scambio last minute prima della chiusura del mercato. Per far sì che questo accada però, il Milan deve prima trovare una sistemazione a Luka Jovic.

