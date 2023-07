CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 12 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:00 – SHOMURODOV, SI FA AVANTI IL LECCE – Il Lecce ha chiesto informazioni alla Roma per Eldor Shomurodov (28), interessata al centravanti uzbeko con la formula del prestito. (Gazzetta.it)

Ore 12:15 – TAREMI, OFFERTA DELL’AL-HILAL – Continua lo shoppping compulsivo delle squadre arabe dall’Europa. Stavolta nel mirino dei sauditi c’è Taremi (30), attaccante del Porto accostato anche alla Roma: l’Al-Hilal avrebbe offerto 15 milioni a stagione all’attaccante per convncerlo a trasferirsi in Arabia. (Sportmediaset)

Ore 10:10 – ZANIOLO, ASSALTO SAUDITA. E LA ROMA… – L’Al-Hilal sta tentando di convincere Nicolò Zaniolo (24) a trasferirsi in Arabia Saudita a suon di milioni. Se il giocatore dovesse accettare il trasferimento, la Roma avrebbe diritto a circa 4 milioni di euro, vantando una percentuale sulla futura rivendita. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – KAMADA, MOU LO VUOLE MA… – Il nome di Daichi Kamada (26) continua ad aleggiare su Trigoria. Mourinho lo allenerebbe volentieri, ma per ora non si registrano contatti tra la dirigenza giallorossa e l’enoturage deòl giapponese. (Il Tempo)

Ore 8:40 – SU SCAMACCA PIOMBA LA JUVE – Su Gianluca Scamacca (24) piomba anche la Juventus: i bianconeri potrebbero cedere Vlahovic per fare cassa e a quel punto punterebbero sull’ex Sassuolo per sostituirlo. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:30 – SABITZER, SI PUO’ CON UNA CLAUSOLA – Il nome di Marcel Sabitzer (29) resta caldo in ottica Roma: l’austriaco metterebbe d’accordo Mourinho e Pinto, ma servirà inserire un obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions come clausola per sbloccare l’affare. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:05 – L’AGENTE DI CASTELLANOS A ROMA – Il centravanti del New York City Taty Castellanos (24) è a Roma e proporrà l’argentino (13 gol nel Girona lo scorso anno) sia ai giallorossi che alla Lazio. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – DUELLO CON LA JUVE PER OKAFOR – Noah Okafor (23) è un nome caldo per l’attacco della Roma: lo svizzero di origine nigeriana è in scadenza 2024 col Salisburgo e piace sia ai giallorossi che alla Juventus. (Sky Sport)

Ore 7:15 – TIAGO PINTO RIENTRA A ROMA – Il general manager Tiago Pinto è rientrato a Roma dopo la breve vacanza in Portogallo e ieri era a Trigoria dove ha avuto modo di incontrare Mourinho e la squadra. Si parte con la fase due del mercato. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

