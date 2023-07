Sabitzer fissa le condizioni per il suo arrivo. Kristensen a Roma nel weekend

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto sta per piazzare il quarto rinforzo di questo mercato estivo dopo Aouar, Ndicka e Llorente: si tratta di Rasmus Kristensen, esterno destro danese di 26 anni in arrivo dal Leeds in prestito secco.

Il giocatore non è stato convocato dagli inglesi ed è ormai pronto a partire per Roma: il suo sbarco nella Capitale è previsto nel corso del prossimo weekend per svolgere viste mediche e firmare il contratto con i giallorossi. Da lunedì prossimo sarà a disposizione di Josè Mourinho, che avrà modo di valutarlo.

Per quanto riguarda il centrocampista, tutto resta ancora in stand-by: il preferito sembra essere Marcel Sabitzer, 29 anni, mediano austriaco che ha giocato in grandi club e ha le caratteristiche giuste per dare qualità e sostanza alla mediana giallorossa. Il problema è convincere il Bayern Monaco, che per ora non apre al prestito, ma anche lo stesso calciatore va persuaso.

Sabitzer infatti è attirato dall’ipotesi Roma e di essere allenato da Josè Mourinho, ma anche lui, come il Bayern, chiede garanzie sul riscatto per dire di sì ai giallorossi. Il giocatore, dopo anni di continui spostamenti, vuole essere certo di restare a Roma anche l’anno prossimo e per questo chiede la certezza dell’acquisto a titolo definitivo.

Restano in corsa, anche se per il momento sullo sfondo, Renato Sanches del PSG e il giapponese Daichi Kamada: il primo non convince per tenuta fisica, il secondo invece per caratteristiche tattiche (è considerato più un trequartista). Fra l’altro sul nipponico ora è piombato il Napoli, che sta valutando l’affare a parametro zero.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero