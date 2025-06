CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 26 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Tre giocatori del Lione nel mirino

Massara ha messo gli occhi su tre profili del Lione, oltre a Mikautadze: il difensore Niakhaté (29), il talento offensivo Malick Fofana (20), valutato 30 milioni, e il centrocampista Tessmann (23), ex Venezia. (Corriere dello Sport)

Ore 9:25 – Krstovic frena il Leeds, la Roma prepara l’assalto

Nikola Krstovic (25) ha messo in stand by il Leeds, club inglese pronto a investire sul centravanti montenegrino. La Roma è pronta a farsi sotto. (Leggo)

Ore 8:50 – Angelino in vetrina, la Roma prova a cederlo

Angelino (28) è il giocatore con cui la Roma spera di fare le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno. Diversi club sul giocatore, sia in Arabia che in Europa

Ore 8:30 – Roma, attacco in vendita

L’attacco potrebbe cambiare volto. Baldanzi (22) è seguito da Torino, Parma e Bologna. Shomurodov (29) ha rifiutato per ora l’Istanbul Basaksehir, preferendo restare in Europa: su di lui ci sono Cremonese e Rennes. Per Abraham (28) si registrano interessamenti da parte di West Ham e Besiktas. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Kessie, la Roma fa sul serio

Franck Kessie (28) vuole tornare in Italia, con Gasperini che sarebbe ben felice di riaverlo alla Roma. Contatti avviati

