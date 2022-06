CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 23 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:10 – CRISTANTE PUO’ PARTIRE PER 25 MILIONI – Riportare Cristante (28) a Milanello è una missione di Massara, non solo per sostituire Kessie ma anche per rinforzare il numero dei ragazzi cresciuti nella cantera rossonera. La Roma chiede 25 milioni grazie anche a un contratto che scadrà solo il 30 giugno 2024. Una cifra che il Milan può pensare di raggiungere magari con un pagamento in più anni. (Tuttosport)

Ore 9:45 – CRISTIANO RONALDO TORNA IN QUOTA MOU – Cristiano Ronaldo (37) torna prepotentemente in quota Roma: gli scommettitori hanno hanno chiuso la quota del suo passaggio alla Roma perché troppo bassa…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – SU VERETOUT C’E’ ANCHE IL NAPOLI – Il Napoli torna su Veretout (29). Il nuovo agente del transalpino, Kevin Benhaim, sta cercando una sistemazione per l’ex Fiorentina. L’ipotesi partenopea pare possa intrigare Jordan. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:35 – ZANIOLO, NESSUNA OFFERTA. JUVE, ECCO LE CONTROPARTITE – Nessuna offerta per Zaniolo (23). La Juventus è in attesa della risposta da parte di Di Maria, ma intanto riflette su piani alternativi: da Torino potrebbe infatti arrivare un’offerta tra i 25-28 milioni di euro, comprensiva di una contropartita tecnica. Sulla scrivania di Pinto potrebbero arrivare i nomi di Arthur e McKennie. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – IBANEZ SUL MERCATO, NDICKA IL SOSTITUTO – Ibanez (23) potrebbe finire sul mercato: il brasiliano viene valutato 25 milioni e si sta ragionando sul futuro. La cifra, eventualmente dovesse entrare nelle casse giallorosse, sarebbe prontamente reinvestiva per un altro centrale. A Mourinho piace Ndicka (22) legato all’Eintracht fino al 2023. (Corriere dello Sport)

