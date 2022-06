Stallo Frattesi. La Roma si consola con Celik

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piccoli passi avanti sul mercato. Ma se Mourinho pensa di avere la rosa al completo per il 5 luglio, giorno in cui inizierà ufficialmente il ritiro estivo giallorosso (il 4 a Trigoria si svolgeranno i test atletici), potrebbe restare deluso.

Al momento il tecnico dovrà accontentarsi del secondo portiere Svilar e del fedelissimo Matic. L’altro volto nuovo sarà il turco Zeki Celik, il cui affare col Lille dovrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Il suo arrivo nella Capitale comunque avverrà in tempo per il raduno a Trigoria.

Se dunque la Roma colma la partenza di Fuzato e i mancati riscatti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira con i suoi tre nuovi acquisti, più difficile che possa arrivare a Mou il tanto atteso colpo a centrocampo per il raduno di inizio luglio.

Il giocatore su cui Pinto sta concentrando gli sforzi è Davide Frattesi, ma dopo gli entusiasmi dei giorni scorsi ora si assiste a una fase di stallo che rende improbabile un suo arrivo a Trigoria per l’avvio della nuova stagione.

Mou dunque dovrà ancora una volta fare i conti con diversi giocatori fuori dal progetto tecnico e contare in mediana su giocatori con la valigia pronta, Jordan Veretout su tutti.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo