Zaniolo, Juve e Milan insistono: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Mou chiede chiarezza

AS ROMA NEWS – Si parla sempre e solo di Zaniolo. Anche oggi i giornali sportivi dedicano ampio spazio all’affare che potrebbe presto nascere tra la Roma e una tra Juve e Milan, le uniche due squadre interessate all’attaccante giallorosso.

Zaniolo infatti non contempla altre opzioni in questo momento della carriera: dopo due infortuni così gravi, il calciatore pensa che restare in Italia sia la soluzione migliore per rilanciarsi ad alti livelli.

Il nodo da sciogliere resta il solito: la Roma chiede 60 milioni, una cifra inavvicinabile dai due club. Per far sì che si sblocchi qualcosa, ci deve essere un passo in avanti del club capitolino verso le due pretendenti. Abbassando le pretese, e aprendo a soluzioni di trasferimento alternative.

Una è rappresentata dall’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai giallorossi. Sotto questo aspetto la Juventus ha poco o nulla da offrire: Arthur, McKennie, Kean, Ramsey sono calciatori che non accendono la fantasia di Pinto e hanno poi il grande problema dello stipendio che rende impossibile concretizzare uno scambio.

Il Milan invece avrebbe una contropartita che stuzzicherebbe molto i giallorossi: si tratta di Pobega, giovane centrocampista di rientro dal Torino. Ma per Massara il giocatore è incedibile. Rebic e Salamaekaers sono i nomi proposti dai rossoneri, ma a Trigoria hanno risposto picche.

L’altra soluzione è rappresentata da un trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto: 10-15 milioni quest’anno, e 30-35 il prossimo. Una formula che permetterebbe ai due club di ammortizzare la spesa. Ma la Roma dovrebbe comunque accettare uno sconto sui 60 iniziali. Mourinho però chiede al club di chiarire la situazione in fretta, non gradendo di dover affrontare questo precampionato con il tormentone Zaniolo con cui convivere.

