Mourinho non cambia: avanti col 3-4-1-2, ma servono quattro acquisti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Squadra che vince non si cambia. José Mourinho è orientato ad insistere sul modulo che lo ha condotto alla conquista della Conference League, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

L’ipotesi del 4-2-3-1 resta valida soltanto in determinate condizioni, per certe partite e frammenti. Non a caso nelle ultime settimane la Roma ha abbandonato la pista Kostic, non compatibile con il 3-5-2 o 3-4-1-2. Inoltre a sinistra c’è grande concorrenza: sarà solo uno a giocare tra Spinazzola, Zalewski, Vina ed in teoria El Shaarawy.

I Friedkin così potranno concentrare i loro sforzi economici su due centrocampisti, su un attaccante e su un difensore centrale. Mourinho avrebbe messo gli occhi su Ndicka del Francoforte ed Ibanez, che piace al Milan ed in Premier League, potrebbe anche rimanere. Non partiranno Smalling, Mancini e Kumbulla.

In vista della sfida contro la Salernitana, Matic sarà il punto fermo davanti alla difesa, mentre Cristante (se rimarrà) può essere il sostituto. Veretout è sul mercato, mentre Bove è uno dei giovani in cui lo Special One crede di più. E se fosse lui il nuovo Zalewski?

Fonte: Corriere dello Sport